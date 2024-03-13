Украина получит грант от ЮНИСЕФ: куда направят средства — Finance.ua

Украина получит грант от ЮНИСЕФ: куда направят средства Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Украина получит грант от ЮНИСЕФ: куда направят средства

Министр образования и науки Оксен Лесовой подписал с фондом Education Cannot Wait соглашение о выделении Украине международного гранта на сумму 18 млн долларов. Средства будут направлены на модернизацию школьного образования.

Об этом сообщает Укринформ.

От Фонда, который является структурой ЮНИСЕФ, соглашение подписала его исполнительный директор Ясмин Шериф.

«Несмотря на войну, у нас есть не только смелость бороться против второй армии в мире и отстаивать наши ценности, но и перестраивать, реформировать систему образования», — сказал Лесовой.

По словам министра образования, из-за российских обстрелов пострадала каждая седьмая школа в Украине. Более двухсот школ полностью разрушены, а около 1600 — повреждены.

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В онлайн-режиме сегодня учатся более 600 тысяч украинских школьников, еще 900 тысяч — в смешанном формате.

«Сегодня наши усилия сосредоточены на том, чтобы вернуть доступ к нормальному обучению каждому ребенку, к качественному и безопасному образованию — несмотря на войну», — отметил министр.

Укрінформ По материалам:

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