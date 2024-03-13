Украина получит грант от ЮНИСЕФ: куда направят средства — Finance.ua
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Украина получит грант от ЮНИСЕФ: куда направят средства

Казна и Политика
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Украина получит грант от ЮНИСЕФ: куда направят средства
Украина получит грант от ЮНИСЕФ: куда направят средства
Министр образования и науки Оксен Лесовой подписал с фондом Education Cannot Wait соглашение о выделении Украине международного гранта на сумму 18 млн долларов. Средства будут направлены на модернизацию школьного образования.
Об этом сообщает Укринформ.
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От Фонда, который является структурой ЮНИСЕФ, соглашение подписала его исполнительный директор Ясмин Шериф.
«Несмотря на войну, у нас есть не только смелость бороться против второй армии в мире и отстаивать наши ценности, но и перестраивать, реформировать систему образования», — сказал Лесовой.
По словам министра образования, из-за российских обстрелов пострадала каждая седьмая школа в Украине. Более двухсот школ полностью разрушены, а около 1600 — повреждены.
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В онлайн-режиме сегодня учатся более 600 тысяч украинских школьников, еще 900 тысяч — в смешанном формате.
«Сегодня наши усилия сосредоточены на том, чтобы вернуть доступ к нормальному обучению каждому ребенку, к качественному и безопасному образованию — несмотря на войну», — отметил министр.
По материалам:
Укрінформ
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