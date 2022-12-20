Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, — Федоров — Finance.ua
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Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, — Федоров

Технологии&Авто
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Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, — Федоров
Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, — Федоров
Уже в ближайшие месяцы в Украину будут отправлены еще более 10 тысяч терминалов Starlink.
Об этом сообщает Bloomberg.
Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении дополнительных антенн Starlink.
«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам», — сказал он.
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Федоров отметил, что общался с Маском лично. По его словам, миллионер заверил, что будет продолжать поддерживать Украину.
«Когда у нас был мощный блекаут, я направил ему сообщение в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже сделал некоторые шаги. Он понимает ситуацию», — сказал министр.
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Федоров отметил, что все финансовые вопросы решены. Он добавил, что, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран Европейского Союза уже готовы разделить оплату за него. При этом весной Украине предстоит найти дополнительное финансирование.
Он также подчеркнул, что альтернативы спутниковой связи нет.
Министр добавил, что новая поставка будет использоваться для стабилизации соединения в критических ситуациях вроде блэкаута.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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