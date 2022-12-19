SpaceX планирует разрешить прямое подключение к Starlink со смартфонов — Finance.ua

SpaceX планирует разрешить прямое подключение к Starlink со смартфонов Сегодня 01:59 — Технологии&Авто

SpaceX готовится предложить абонентам возможность подключения к интернет-сети Starlink со смартфонов. Работы в этом направлении уже начались.

Подконтрольный Илону Маску бренд трудится над технологией, обеспечивающей подключение смартфонов к упомянутой выше фирменной сети без использования специализированного оборудования. Для этого около 2 000 спутников орбитальной группировки планируется оснастить решением под названием «direct-to-cellular». Заявка в американскую комиссию по коммуникациям FCC с просьбой одобрить проект уже передана.

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Сейчас количество спутников I поколения на орбите составляет 3,5 тысячи. Вскоре группировка SpaceX прирастет еще 7,5 тысячами аппаратов II поколения. Две тысячи из них будут оснащены вышеуказанной технологией, призванной обеспечить трафик на скоростях до 18,3 Мбит/сек. включительно. Проект реализуется в интересах американского телеком-провайдера T-Mobile. Представители последнего заявляют о грядущем искоренении «мертвых зон» мобильной связи в Штатах.

Заявленные сроки предложения «полного и непрерывного» покрытия смартфонов с помощью 2 000 специально оборудованных спутников — 2024-25 гг.

prostomob По материалам:

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