SpaceX планирует разрешить прямое подключение к Starlink со смартфонов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX планирует разрешить прямое подключение к Starlink со смартфонов

Технологии&Авто
48
SpaceX готовится предложить абонентам возможность подключения к интернет-сети Starlink со смартфонов. Работы в этом направлении уже начались.
Подконтрольный Илону Маску бренд трудится над технологией, обеспечивающей подключение смартфонов к упомянутой выше фирменной сети без использования специализированного оборудования. Для этого около 2 000 спутников орбитальной группировки планируется оснастить решением под названием «direct-to-cellular». Заявка в американскую комиссию по коммуникациям FCC с просьбой одобрить проект уже передана.
Читайте также
Сейчас количество спутников I поколения на орбите составляет 3,5 тысячи. Вскоре группировка SpaceX прирастет еще 7,5 тысячами аппаратов II поколения. Две тысячи из них будут оснащены вышеуказанной технологией, призванной обеспечить трафик на скоростях до 18,3 Мбит/сек. включительно. Проект реализуется в интересах американского телеком-провайдера T-Mobile. Представители последнего заявляют о грядущем искоренении «мертвых зон» мобильной связи в Штатах.
Заявленные сроки предложения «полного и непрерывного» покрытия смартфонов с помощью 2 000 специально оборудованных спутников — 2024-25 гг.
По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.