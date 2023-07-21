Украина получит еще $1,5 млрд кредита Всемирного банка: подписали соглашение — Finance.ua
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Украина получит еще $1,5 млрд кредита Всемирного банка: подписали соглашение

Казна и Политика
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Украина получит еще $1,5 млрд кредита Всемирного банка: подписали соглашение
Украина получит еще $1,5 млрд кредита Всемирного банка: подписали соглашение
Украина получит 1,5 млрд долларов кредита от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Только что соответствующее соглашение подписали Всемирный банк и Минфин во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани», — написал Шмыгаль в Telegram.
Средства, по словам главы правительства, предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и для восстановления экономики.
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«Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты для восстановления и развития Украины», — отметил Шмыгаль.
Напомним, 30 июня Всемирный банк одобрил новый заем для Украины в 1,5 миллиарда долларов.
В общей сложности Группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 млрд долларов.
А с начала 2023 года Украина привлекла 20 миллиардов долларов на финансирование дефицита государственного бюджета, всего с начала большой войны — 51 миллиард долларов.
По материалам:
УНН
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