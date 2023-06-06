Международные резервы Украины возросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет — Finance.ua

Международные резервы Украины возросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Международные резервы Украины возросли еще на 1,4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 37,3 млрд долларов. В мае резервы возросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Объем вышеупомянутого в большем размере был зафиксирован в августе 2011 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — сообщает регулятор.

Что влияло на динамику международных резервов в мае

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,323 млрд долларов. Из этой суммы:

1,616 млрд долларов — макрофинансовая помощь от ЕС;

1,250 млрд долларов — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

1,074 млрд долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

383,1 млн долларов — от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 842,2 млн долларов.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 195,5 млн долларов.

2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.

В мае 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1,96 млрд и выкупил в резервы — $63,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,89 млрд.

Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и через «зерновой коридор». В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В мае из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $26,8 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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