Украина получит более 2 миллиардов долларов от Республики Корея: куда направят средства — Finance.ua

Украина получит более 2 миллиардов долларов от Республики Корея: куда направят средства Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Украина получит более 2 миллиардов долларов от Республики Корея: куда направят средства

Украина получит 2,1 млрд долларов льготных кредитов от Республики Корея, которые будут направлены на проекты восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Льготные кредиты в эквиваленте $2,1 млрд получит экономика Украины от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) в течение следующих пяти лет», — говорится в сообщении.

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Средства будут направлены на закупку оборудования и проекты восстановления.

По условиям соглашения правительство Кореи предоставляет возможность заемщику получать кредиты от EDCF до максимальной суммы обязательств в корейских вонах, что не превышает эквивалент два миллиарда сто миллионов долларов США (2 100 000 000 долларов США) на 2024−2029 годы для финансирования кредитных проектов EDCF в Украине.

Правительства Кореи и Украины должны определить проекты-кандидаты в тесном сотрудничестве друг с другом. Детали каждого отдельного проекта, сумма и условия кредитования будут определены в отдельных кредитных соглашениях, заключенных между экспортно-импортным банком Кореи и заемщиком.

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Согласно соглашению на первом этапе, такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

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