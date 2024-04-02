США передали Украине более 100 генераторов и технику для восстановления инфраструктуры — Finance.ua

США передали Украине более 100 генераторов и технику для восстановления инфраструктуры Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Соединенные Штаты Америки передали Украине более 100 генераторов, более десяти теплоэнергетических когенерационных установок и машин экстренной помощи. Поводом послужили последние российские атаки на энергетические объекты.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«В то время как россия продолжает жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, USAID предоставила 109 генераторов, 19 теплоэнергетических когенерационных установок и 13 машин экстренной помощи», — написала Бринк, комментируя оказанную помощь.

Она добавила, что переданная техника будет обеспечивать бесперебойную работу служб в Днепре, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Черкассах и Черновцах.

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