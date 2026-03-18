Украина получит 120 млн евро на жилье и развитие малого бизнеса
Банк развития Совета Европы (БРСЕ) принял новые решения, касающиеся поддержки Украины. Речь идет о дополнительных средствах на восстановление жилья для пострадавших от войны и отдельной программе финансирования малого бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
100 млн евро на компенсацию жилья
Административный совет БРСЕ согласовал выделение еще 100 млн евро для программы HOME. Она предусматривает компенсации украинцам, чье жилье было разрушено в результате войны, через механизм жилищных сертификатов.
Предыдущие этапы программы уже использовали 200 млн евро — за эти средства приобретено 3 774 жилых объекта, а более 13 000 человек получили новое жилье. На начало 2026 года подано более 98 тысяч заявок на компенсацию.
Ожидается, что дополнительное финансирование позволит помочь еще около 3000 семей и продлить программу до 30 июня 2028 года.
20 млн евро на поддержку бизнеса
Отдельно банк выделил 20 млн евро на поддержку микропредприятий и малых фермерских хозяйств. Программа будет реализовываться через Фонд развития предпринимательства — финансирование будет предоставляться через банки и кредитные союзы.
Цель — расширить доступ к кредитам для бизнесов, пострадавших от войны. Речь идет о поддержке предпринимателей, переселенцев, ветеранов, женщин-предпринимателей, молодежи и малых фермеров.
В рамках программы предусмотрено:
- 20 млн евро кредита БРСЕ,
- 4,6 млн евро гранта ЕС,
- 230 тыс. евро технической помощи,
- 3 млн евро гранта для покрытия валютных рисков.
Ожидается, что по меньшей мере половина средств будет направлена на поддержку уязвимых групп, а 30% — на энергоэффективные проекты.
В банке также подтвердили дальнейшую поддержку Украины и намерение развивать сотрудничество для восстановления экономики и повышения уровня жизни. С момента присоединения Украины к БРСЕ в 2023 году уже согласовано более 670 млн евро финансирования.
