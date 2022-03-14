Украина получила «зеленый свет» на членство в ЕС: на Банковой рассказали, что дальше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина получила «зеленый свет» на членство в ЕС: на Банковой рассказали, что дальше

Сегодня 09:05Казна и Политика
451
Украина получила «зеленый свет» на членство в ЕС: на Банковой рассказали, что дальшеУкраина получила «зеленый свет» на членство в ЕС: на Банковой рассказали, что дальше
Начался технический процесс рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе и в ближайшее время ЕС пришлет Украине «вопросник» по почти всем сферам.
Об этом заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква сообщил в интервью ТСН.
«Процесс начался, заявка Украины на проработку Еврокомиссии. В ближайшее время будет продолжаться чисто технический процесс. ЕС пришлет Украине так называемый вопросник с перечнем очень детальных вопросов, которые будут касаться почти всех сфер: экономических, политических, юридических, прав человека... Основной вывод, который должна сделать Еврокомиссия — отвечает ли Украина Копенгагенским критериям членства в ЕС», — сказал Жовква.
Он обратил внимание, что задача Украины — очень быстро проработать этот вопросник, и правительство над этим уже работает, в частности, на днях было совместное совещание с Президентом, были премьер и члены Кабмина.
«Работу нужно начинать уже сегодня. Наш переговорщик на ближайшие недели — это Еврокомиссия, как институт, и соответствующие профильные еврокомиссары, в частности комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и, безусловно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен», — пояснил Жовква.
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что после того, как мнение Еврокомиссии будет подготовлено, собирается Европейский совет (лидеры государств-членов ЕС) и принимают важное решение о начале переговоров по Соглашению о вступлении Украины в ЕС и вот на этом этапе и может появиться статус страны-кандидата, хотя он не обязателен.
«Не надо на нем зацикливаться (на статусе страны-кандидата. — Ред). Что он дает? Очень важно, что он дает доступ к структурным фондам ЕС. То есть это фонды, которые по совершенно иному порядку средств смогут финансировать то, что нам потребуется после войны. Вообще эти фонды рассчитаны на многие вещи, в том числе на инфраструктуру», — сказал Жовква.
По его словам, получив такой доступ, Украина будет говорить совсем о другом порядке цифр и финансировании страны-кандидата. Вот для этого этот статус важен. Хотя переговоры о вступлении будут идти по своему соответствующему порядку.
Кроме того, Жовква обратил внимание, что на неформальном саммите в Версале 10 марта Украина, прежде всего, получила сигналы и месседжи о том, что находится на европейском пути, на одном пути с членами ЕС.
«Все видели заявление и фразу, что отныне Украина является членом европейской семьи. Это важно с точки зрения „брюссельского языка“, которая очень сложна, буквально каждую букву или кому иногда приходится обсуждать», — сказал заместитель руководителя ОП.
Кроме того, Жовква рассказал, что по его информации, дискуссии по Украине в Версале продолжались почти семь часов и в результате приняли резолюцию, которая с точки зрения ЕС сбалансирована.
«То есть, они (лидеры стран-членов ЕС. — Ред.) сохранили единство, которое очень ценят. С точки зрения Украины, он (документ. — Ред.), конечно, мог быть сильнее. Но мы получили фиксацию положений тех позиций государств -членов, которую мы имеем на сегодня. На Версальском саммите жизнь не завершается. Напомню, что буквально через две недели, 24-25 марта, будет формальный очередной саммит Европейского совета. И уже сейчас мы задаем вопросы таким образом, чтобы там тоже звучала тема Украины», — добавил Жовква.
Он акцентировал внимание, что позиция украинских властей состоит в том, чтобы на любом собрании Европейского совета, или совета министров иностранных дел, или на более низких уровнях, тема Украины должна постоянно звучать.
Заместитель главы ОП также отметил, что у государств-членов Европейского Союза уже не возникает вопрос, должна ли Украина стать членом ЕС.
«Я бы не сказал, что какая-то страна в ЕС выступает категорически против членства как такового. То есть, у государств-членов ЕС уже не возникает вопрос, должна ли Украина стать членом ЕС. Все отвечают утвердительно „да“. Кстати, это кардинальное изменение» ситуации, по сравнению даже с несколькими неделями или месяцами перед войной, которая, к сожалению, началась. Кто может быть против? Против чего могут быть некоторые государства? Скорее против ускоренной процедуры вступления. Сейчас мяч на поле Еврокомиссии", — сказал он.
Жовква подчеркнул, что, несмотря на это, каждый день мы продолжаем работать буквально с каждой страной ЕС.
«Ибо если есть определенный перечень стран, которые нас очень сильно поддерживают, и ускоренную процедуру вступления, и все наши устремления... Я их могу назвать и поблагодарить: Польша, Литва, Латвия и Эстония, Словакия. С ними мы также работаем, ведь они могут и уже убеждают своих коллег и партнеров по ЕС. И некоторые страны во время саммита Европейского совета нас приятно удивили в своей позиции по поддержке Украины», — отметил он.
По его словам, позиция стран-членов должна и будет меняться буквально каждый день. «Весь дипломатический корпус, наши послы за границей над этим работают, мы работаем здесь в Киеве. Поэтому положительная динамика будет нарастать», — добавил Жовква.
Заместитель главы ОПУ выразил мнение, что, возможно, лидеры определенных стран немного отстают от общественного мнения в своих странах.
«Мы сделали аналитическое исследование, посмотрели буквально в каждой стране-члене ЕС, какое количество населения поддерживает уже сегодня вступление Украины в ЕС. Наименьшее количество — 55%, наибольшее — более 70%. То есть, средняя температура по палате — где-то 60% плюс. Поэтому если в некоторых странах лидеры немного медленнее реагируют на мнение своих граждан, тогда очевидно придется это более предметно объяснять», — рассказал он.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.