Украина получила «зеленый свет» на членство в ЕС: на Банковой рассказали, что дальше — Finance.ua

Украина получила «зеленый свет» на членство в ЕС: на Банковой рассказали, что дальше

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Украина получила «зеленый свет» на членство в ЕС: на Банковой рассказали, что дальше

Начался технический процесс рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе и в ближайшее время ЕС пришлет Украине «вопросник» по почти всем сферам.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква сообщил в интервью ТСН

«Процесс начался, заявка Украины на проработку Еврокомиссии. В ближайшее время будет продолжаться чисто технический процесс. ЕС пришлет Украине так называемый вопросник с перечнем очень детальных вопросов, которые будут касаться почти всех сфер: экономических, политических, юридических, прав человека... Основной вывод, который должна сделать Еврокомиссия — отвечает ли Украина Копенгагенским критериям членства в ЕС», — сказал Жовква.

Он обратил внимание, что задача Украины — очень быстро проработать этот вопросник, и правительство над этим уже работает, в частности, на днях было совместное совещание с Президентом, были премьер и члены Кабмина.

«Работу нужно начинать уже сегодня. Наш переговорщик на ближайшие недели — это Еврокомиссия, как институт, и соответствующие профильные еврокомиссары, в частности комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и, безусловно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен», — пояснил Жовква.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что после того, как мнение Еврокомиссии будет подготовлено, собирается Европейский совет (лидеры государств-членов ЕС) и принимают важное решение о начале переговоров по Соглашению о вступлении Украины в ЕС и вот на этом этапе и может появиться статус страны-кандидата, хотя он не обязателен.

«Не надо на нем зацикливаться (на статусе страны-кандидата. — Ред). Что он дает? Очень важно, что он дает доступ к структурным фондам ЕС. То есть это фонды, которые по совершенно иному порядку средств смогут финансировать то, что нам потребуется после войны. Вообще эти фонды рассчитаны на многие вещи, в том числе на инфраструктуру», — сказал Жовква.

По его словам, получив такой доступ, Украина будет говорить совсем о другом порядке цифр и финансировании страны-кандидата. Вот для этого этот статус важен. Хотя переговоры о вступлении будут идти по своему соответствующему порядку.

Кроме того, Жовква обратил внимание, что на неформальном саммите в Версале 10 марта Украина, прежде всего, получила сигналы и месседжи о том, что находится на европейском пути, на одном пути с членами ЕС.

«Все видели заявление и фразу, что отныне Украина является членом европейской семьи. Это важно с точки зрения „брюссельского языка“, которая очень сложна, буквально каждую букву или кому иногда приходится обсуждать», — сказал заместитель руководителя ОП.

Кроме того, Жовква рассказал, что по его информации, дискуссии по Украине в Версале продолжались почти семь часов и в результате приняли резолюцию, которая с точки зрения ЕС сбалансирована.

«То есть, они (лидеры стран-членов ЕС. — Ред.) сохранили единство, которое очень ценят. С точки зрения Украины, он (документ. — Ред.), конечно, мог быть сильнее. Но мы получили фиксацию положений тех позиций государств -членов, которую мы имеем на сегодня. На Версальском саммите жизнь не завершается. Напомню, что буквально через две недели, 24-25 марта, будет формальный очередной саммит Европейского совета. И уже сейчас мы задаем вопросы таким образом, чтобы там тоже звучала тема Украины», — добавил Жовква.

Он акцентировал внимание, что позиция украинских властей состоит в том, чтобы на любом собрании Европейского совета, или совета министров иностранных дел, или на более низких уровнях, тема Украины должна постоянно звучать.

Заместитель главы ОП также отметил, что у государств-членов Европейского Союза уже не возникает вопрос, должна ли Украина стать членом ЕС.

«Я бы не сказал, что какая-то страна в ЕС выступает категорически против членства как такового. То есть, у государств-членов ЕС уже не возникает вопрос, должна ли Украина стать членом ЕС. Все отвечают утвердительно „да“. Кстати, это кардинальное изменение» ситуации, по сравнению даже с несколькими неделями или месяцами перед войной, которая, к сожалению, началась. Кто может быть против? Против чего могут быть некоторые государства? Скорее против ускоренной процедуры вступления. Сейчас мяч на поле Еврокомиссии", — сказал он.

Жовква подчеркнул, что, несмотря на это, каждый день мы продолжаем работать буквально с каждой страной ЕС.

«Ибо если есть определенный перечень стран, которые нас очень сильно поддерживают, и ускоренную процедуру вступления, и все наши устремления... Я их могу назвать и поблагодарить: Польша, Литва, Латвия и Эстония, Словакия. С ними мы также работаем, ведь они могут и уже убеждают своих коллег и партнеров по ЕС. И некоторые страны во время саммита Европейского совета нас приятно удивили в своей позиции по поддержке Украины», — отметил он.

По его словам, позиция стран-членов должна и будет меняться буквально каждый день. «Весь дипломатический корпус, наши послы за границей над этим работают, мы работаем здесь в Киеве. Поэтому положительная динамика будет нарастать», — добавил Жовква.

Заместитель главы ОПУ выразил мнение, что, возможно, лидеры определенных стран немного отстают от общественного мнения в своих странах.

«Мы сделали аналитическое исследование, посмотрели буквально в каждой стране-члене ЕС, какое количество населения поддерживает уже сегодня вступление Украины в ЕС. Наименьшее количество — 55%, наибольшее — более 70%. То есть, средняя температура по палате — где-то 60% плюс. Поэтому если в некоторых странах лидеры немного медленнее реагируют на мнение своих граждан, тогда очевидно придется это более предметно объяснять», — рассказал он.

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