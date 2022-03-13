Абсолютное большинство немцев, французов и итальянцев — за вступление Украины в ЕС

Сегодня 10:46 — Мир

Абсолютное большинство немцев, французов и итальянцев — за вступление Украины в ЕС

Масштабный опрос, проведенный одновременно в 4 государствах ЕС, в том числе в трех «евроскептических» государствах, показал исторически высокую поддержку членства Украины в ЕС гражданами этих государств.

«Европейская правда» располагает данными опроса, проведенного в Германии, Франции, Италии и Польше.

Все без исключения государства обладают устойчивым преимуществом общественного мнения в пользу вступления Украины в ЕС.

Самый низкий уровень поддержки — во Франции, но и там он высок. 62% граждан поддерживают вступление, 38% выступают против. В Германии поддержка вступления существенно выше, 69% заявили о том, что выступают за вступление Украины в ЕС. В Италии, у которой есть имидж пророссийского государства, сторонников вступления еще больше, 71%, и соответственно противников 29%.

За счет еще большего уровня поддержки на востоке Европы (в Польше — 91%), исследователи считают, что общеевропейская поддержка находится на уровне примерно 71%.

Кроме того, 68% европейцев после начала российской агрессии склоняются к большей интеграции безопасности ЕС — созданию так называемой «европейской армии». В «западной тройке» поддержка совместной армии самая низкая в Италии (59%), в Германии и Франции она составила 66-68%.

Как сообщалось, Германия и Франция — одни из немногих скептически настроенных государств, выступавших против ускоренного предоставления Украине официального статуса кандидата на саммите ЕС в Версале. Они апеллируют к тому, что это якобы не имеет поддержки в их обществе.

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