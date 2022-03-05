Зеленский рассказал о консультациях по членству Украины в ЕС — Finance.ua
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Зеленский рассказал о консультациях по членству Украины в ЕС

Сегодня 15:10Казна и Политика
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Зеленский рассказал о консультациях по членству Украины в ЕСЗеленский рассказал о консультациях по членству Украины в ЕС
Руководство страны продолжает консультации с ведущими странами Европы по поводу вступления Украины в ЕС.
Об этом он заявил в видеообращении.
«Говорил с президентом Турции Эрдоганом. Говорил с лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. С президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главная тема — членство в ЕС для Украины. Я благодарен европейцам — сотням тысяч людей в разных городах нашего континента. Братислава, Вильнюс, Франкфурт, Лион, Париж, Тбилиси, Прага. Они вчера вышли в поддержку Украины. В поддержку Европы. Они вышли ради мира. Как можно скорее», — сказал Зеленский.
Напомним, 1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
По материалам: Укрінформ
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