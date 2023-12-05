Украина получила в этом году от Всемирного банка более $14 миллиардов — Минфин Сегодня 12:03

Украина получила в этом году от Всемирного банка более $14 миллиардов — Минфин

В рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов Украина получила в этом году более 14 млрд долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Благодарен Всемирному банку за чрезвычайную поддержку. В этом году, в рамках мобилизованных банком финансовых ресурсов, Украина получила более 14 млрд долларов США. Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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По состоянию на сегодняшний день, объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является самым большим за все годы сотрудничества.

Ранее сообщалось, что недавно Всемирным банком было принято два новых проекта — «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE) и «Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE). Проект INSPIRE на сумму Целью 1,2 млрд долл. США имеет целью улучшение и развитие программ социальной защиты и помощи. Проект ARISE объемом 550 млн долл. США направлен на восстановление сельского хозяйства.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросу внедрения согласованных Всемирным банком и Правительством Украины мер и реформ в Украине. Сергей Марченко отметил, что приоритетом украинской власти является обеспечение надлежащего и полноценного выполнения сторонами условий получения финансирования, его прозрачное и подотчетное использование, что позволит создать основу для экономического восстановления страны и ускорит процесс преодоления разрушительных последствий войны.

Со своей стороны Директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подчеркнул, что Всемирный банк заинтересован в дальнейшей поддержке Украины и поиске необходимых мер и условий для привлечения финансирования иностранных партнеров через совместные проекты.

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