Украина получила от МБРР транш на €44,5 млн евро — Finance.ua
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Украина получила от МБРР транш на €44,5 млн евро

Сегодня 16:05Казна и Политика
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Украина получила от МБРР транш на €44,5 млн евроУкраина получила от МБРР транш на €44,5 млн евро
Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной транш на 44,5 млн евро в рамках Соглашения о займе «Дополнительный заем для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления».
Об этом говорится в сообщении Минфина.
«Мы благодарны государству Швеция, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем, в частности, через инструменты Всемирного банка. Она очень важна в условиях военного времени. Такая помощь позволит Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовое равновесие нашего государства», — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
В рамках соглашения этот заем от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.

Справка Finance.ua:

  • наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций;
  • совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе снизился на 2,15%, или на 2,06 млрд долларов до 93,32 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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