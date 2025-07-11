Украина получила новые соглашения на миллиарды евро в первый день Конференции по восстановлению — Finance.ua

Украина получила новые соглашения на миллиарды евро в первый день Конференции по восстановлению Сегодня 12:33 — Казна и Политика

Украина получила новые соглашения на миллиарды евро в первый день Конференции по восстановлению

В первый день на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме удалось договориться о новом фонде реконструкции на 500 млн евро, о соглашениях с Еврокомиссией на 2,3 млрд евро, есть договоренности с Нидерландами и Швейцарией.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, нынешняя конференция стала наиболее представительной за все годы проведения URC. Участие принимают лидеры Украины, Италии, Германии, Польши, Испании, Финляндии, Нидерландов, Греции, Эстонии и десятки других делегаций. Сотни международных и украинских компаний представляют свои проекты на масштабной бизнес-ярмарке.

Новый фонд на 500 млн евро

Главной новостью дня стала инициатива Еврокомиссии — запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины на 500 млн евро.

Пакет соглашений на 2,3 млрд евро

Подписаны соглашения в рамках инвестиционного механизма Ukraine Investment Framework (UIF):

1,8 млрд евро — гарантии для частного бизнеса, государственных компаний, муниципалитетов и малого бизнеса;

580 млн евро — гранты и техническая помощь.

Читайте также Глава Еврокомиссии объявила о новом пакете поддержки на 2,3 млрд евро для Украины

«Ожидаем, что эти инструменты мобилизуют до 10 млрд инвестиций. Кроме того, мы получим еще 3 млрд евро за выполнение индикаторов первого квартала в пределах Ukraine Facility», — добавила Свириденко.

Помощь от Нидерландов и Швейцарии:

Нидерланды предоставят 30 млн евро на восстановление энергетики и водоснабжения. Общий объем их помощи в 2025—2026 годах — 300 млн евро;

Швейцария объявила о долгосрочной помощи: 5 млрд франков (4,8 млрд евро) к 2036 году.

Читайте также Нидерланды выделяют 300 миллионов евро на восстановление Украины

Поддержка малого бизнеса и регионального развития:

совместно с Еврокомиссией, Германией, Норвегией и GIZ поддержали новый этап программы STEP IN 2 EU с дополнительным финансированием 25 млн евро;

с Всемирным банком запускается программа PREPARE Ukraine на $200 млн. Первый грант на сумму $44,3 млн поможет подготовить проекты реконструкции.

Сотрудничество с Италией, Бельгией и ЕБРР:

подписан меморандум с итальянскими финансовыми учреждениями CDP, SACE и SIMEST. Это открывает новые возможности для сотрудничества с итальянским бизнесом в промышленности, энергетике, транспорте и строительстве;

начинается сотрудничество с Enabel (Бельгия) в рамках программы BE-Relieve Ukraine для усиления аналитики, поддержки Государственной службы занятости, развития молодежной политики и продвижения европейских подходов к рынку труда;

старт инициативы We Finance, направленной на преодоление гендерного разрыва в доступе к финансированию. Подписан Меморандум о взаимопонимании между НБУ, Министерством экономики и ЕБРР. Это открывает доступ к международным ресурсам, предусматривает поддержку МСП, возглавляемых женщинами, и будет способствовать внедрению инклюзивных финансовых решений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.