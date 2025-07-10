Глава Еврокомиссии объявила о новом пакете поддержки на 2,3 млрд евро для Украины — Finance.ua

Глава Еврокомиссии объявила о новом пакете поддержки на 2,3 млрд евро для Украины Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Глава Еврокомиссии объявила о новом пакете поддержки на 2,3 млрд евро для Украины

Европейский союз запускает программу гарантий и грантов на 2,3 млрд евро, что позволит дополнительно привлечь 10 млрд евро на реконструкцию и восстановление Украины.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

«Я рада сообщить о выделении более 2,3 млрд евро для украинского механизма, включающего гарантии и гранты. Подписанные сегодня соглашения позволят привлечь 10 млрд евро для реконструкции и восстановления Украины», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Президент Еврокомиссии также объявила о старте работы первого Фонда глобальной поддержки, реконструкции и реновации Украины.

«Хочу объявить о начале работы первого Фонда глобальной поддержки, глобальной реконструкции и реновации Украины. Вместе с частным сектором это позволит инвестициям в энергетику, в критические технологии. Чтобы повысить эти возможности, мы хотим построить синергию частного сектора с публичным сектором», — сказала фон дер Ляйен.

К работе Фонда уже привлечены Германия, Италия, Польша, Европейский инвестиционный банк, в то время как другие страны ЕС, по мнению фон дер Ляйен, также присоединятся в будущем.

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«На этой конференции мы договорились об оборудовании на сумму более 10 миллиардов евро», — добавила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Она подчеркнула, что для восстановления денег недостаточно, инженеров, архитекторов или работников недостаточно.

«Нам нужно что-то большее, что-то другое, и это чувство, настроение, чувства, которые проявил украинский народ. Они любят свою страну, любят свободу. Они продемонстрировали готовность гарантировать светлое будущее для своих детей. Без этого все, что мы делаем, было бы бессмысленным», — отметила она.

Позже на сайте Европейской комиссии были опубликованы детали программы.

Отмечается, что новый пакет соглашений на сумму 2,3 миллиарда евро, подписанных с международными и двусторонними государственными финансовыми учреждениями в рамках Ukraine Investment Framework, включает 1,8 миллиарда евро кредитных гарантий и 580 миллионов евро грантов.

Эти средства планируют направить на:

поддержку малого и среднего бизнеса — 500 миллионов евро в виде гарантий и грантов;

масштабные проекты частного сектора в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и производство — 600 миллионов евро;

муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье — 520 миллионов евро;

на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности — 265 миллионов евро;

ремонт и восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения — 310 миллионов евро.

С запуском этих новых инвестиционных программ общие обязательства ЕС по Ukraine Investment Framework теперь составляют 5,7 миллиарда евро. Ожидается, что эти обязательства привлекут более 18 млрд евро инвестиций.

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