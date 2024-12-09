Украина получила $6,5 млрд: иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды — Finance.ua

Украина получила $6,5 млрд: иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Украина получила $6,5 млрд: иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды

Иностранное финансирование в ноябре почти полностью покрыло бюджетные нужды.

Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии.

«В ноябре Украина получила $6,5 млрд иностранного бюджетного финансирования. Этих средств хватило, чтобы полностью покрыть дефицит бюджета ($6,1 млрд) и часть погашения долга ($1,1 млрд) в ноябре», — сказано в сообщении.

Эксперты напомнили, что Украина впервые получила ссуду от Южной Кореи — $100 млн.

Кроме того, в бюджет поступило:

$4,8 млрд — кредит от Всемирного банка, ставший возможным благодаря гранту от Соединенных Штатов в размере $1,6 млрд;

$1,35 млрд — грант от США;

$235 млн — льготное финансирование от Японии;

$100 млн — ссуда от Республики Корея;

€10,8 млн евро — грант от Норвегии.

Инфографика: ЦЭС

«Благодаря значительному поступлению золотовалютные резервы Украины выросли впервые с августа и почти достигли $40 млрд. Значительный уровень резервов позволяет НБУ проводить интервенции для стабилизации курса гривны и в целом является важной подушкой безопасности для экономики», — добавили в ЦЭС.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует , что к концу 2024 года объем международных резервов снова превысит отметку в $40 миллиардов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил , что будет пытаться закончить войну россии против Украины. При этом, возможно, Украина будет получать меньше помощи после его прихода к власти.

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