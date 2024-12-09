Украина получила $6,5 млрд: иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды — Finance.ua
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Украина получила $6,5 млрд: иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды

Казна и Политика
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Украина получила $6,5 млрд: иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды
Украина получила $6,5 млрд: иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды
Иностранное финансирование в ноябре почти полностью покрыло бюджетные нужды.
Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии.
«В ноябре Украина получила $6,5 млрд иностранного бюджетного финансирования. Этих средств хватило, чтобы полностью покрыть дефицит бюджета ($6,1 млрд) и часть погашения долга ($1,1 млрд) в ноябре», — сказано в сообщении.

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Эксперты напомнили, что Украина впервые получила ссуду от Южной Кореи — $100 млн.
Кроме того, в бюджет поступило:
  • $4,8 млрд — кредит от Всемирного банка, ставший возможным благодаря гранту от Соединенных Штатов в размере $1,6 млрд;
  • $1,35 млрд — грант от США;
  • $235 млн — льготное финансирование от Японии;
  • $100 млн — ссуда от Республики Корея;
  • €10,8 млн евро — грант от Норвегии.
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС

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«Благодаря значительному поступлению золотовалютные резервы Украины выросли впервые с августа и почти достигли $40 млрд. Значительный уровень резервов позволяет НБУ проводить интервенции для стабилизации курса гривны и в целом является важной подушкой безопасности для экономики», — добавили в ЦЭС.
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2024 года объем международных резервов снова превысит отметку в $40 миллиардов.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет пытаться закончить войну россии против Украины. При этом, возможно, Украина будет получать меньше помощи после его прихода к власти.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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