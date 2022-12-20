Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства — Finance.ua

Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства Сегодня 16:07 — Казна и Политика

Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства

В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из Целевого фонда Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд долларов США.

Денежные средства предоставлены США через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Читайте также С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели

«Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий», — пояснили в Минфине.

"С первых дней преступного вторжения россии в Украину Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов.

Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В целом после начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 12 млрд долларов США в форме грантов, добавили в Минфине.

Таким образом, Соединенные Штаты Америки являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабной агрессии рф против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов безопасности;

13,5 миллиона украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций с начала большой войны.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.