Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства — Finance.ua
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Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства

Казна и Политика
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Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства
Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства
В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из Целевого фонда Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд долларов США.
Денежные средства предоставлены США через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
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«Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий», — пояснили в Минфине.
"С первых дней преступного вторжения россии в Украину Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов.
Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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В целом после начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 12 млрд долларов США в форме грантов, добавили в Минфине.
Таким образом, Соединенные Штаты Америки являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Справка Finance.ua:

  • с начала полномасштабной агрессии рф против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов безопасности;
  • 13,5 миллиона украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций с начала большой войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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