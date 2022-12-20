С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели — Finance.ua

С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели Сегодня 15:32 — Казна и Политика

С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели

Украина с начала полномасштабной войны получила более 3 млрд долларов международной помощи на гуманитарные цели, что составляет около 75% от заявленной потребности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«По данным Службы финансового наблюдения ООН (FTS), гуманитарные организации в Украине получили более 3 млрд долларов США. Это составляет около 75% от заявленной потребности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 40% финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки. Существенные взносы также сделали Европейская комиссия, Германия, Канада, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям и Япония.

Кроме того, взносы от 482 доноров из частного сектора на гуманитарное реагирование в Украине превысили 1,6 млрд долларов США.

Более 1 млрд долларов США из полученных средств было направлено на выплату денежной помощи разным категориям украинцев, пострадавших в результате войны.

Еще 727 млн долларов США направлены на продовольственную помощь, 237 млн долларов США — на проекты по здравоохранению и 234 млн долларов США — на обеспечение убежища для внутренне перемещенных лиц и предметы первой потребности для них.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в следующем году ООН предлагает увеличить финансирование гуманитарных организаций в Украине до рекордных 5,7 млрд долларов США. Это поможет усилить ответ на гуманитарный кризис в Украине, вызванный войной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.