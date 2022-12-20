С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели — Finance.ua

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С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели

Казна и Политика
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С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели
С начала войны Украина получила более $3 миллиардов на гуманитарные цели
Украина с начала полномасштабной войны получила более 3 млрд долларов международной помощи на гуманитарные цели, что составляет около 75% от заявленной потребности.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«По данным Службы финансового наблюдения ООН (FTS), гуманитарные организации в Украине получили более 3 млрд долларов США. Это составляет около 75% от заявленной потребности», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что около 40% финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки. Существенные взносы также сделали Европейская комиссия, Германия, Канада, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям и Япония.
Кроме того, взносы от 482 доноров из частного сектора на гуманитарное реагирование в Украине превысили 1,6 млрд долларов США.
Более 1 млрд долларов США из полученных средств было направлено на выплату денежной помощи разным категориям украинцев, пострадавших в результате войны.
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Еще 727 млн долларов США направлены на продовольственную помощь, 237 млн долларов США — на проекты по здравоохранению и 234 млн долларов США — на обеспечение убежища для внутренне перемещенных лиц и предметы первой потребности для них.
По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в следующем году ООН предлагает увеличить финансирование гуманитарных организаций в Украине до рекордных 5,7 млрд долларов США. Это поможет усилить ответ на гуманитарный кризис в Украине, вызванный войной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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