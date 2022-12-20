Не только Украину: кого финансирует группа Всемирного банка (инфографика) — Finance.ua

Не только Украину: кого финансирует группа Всемирного банка (инфографика) Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Не только Украину: кого финансирует группа Всемирного банка (инфографика)

Всемирный банк с начала полномасштабной войны мобилизовал для Украины 18 миллиардов долларов финансовой поддержки, около 13 миллиардов уже поступило нашей стране. На днях Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Банка, поддержала программу для украинского бизнеса еще на 2 миллиарда. А группа Всемирного банка объявила о создании многостороннего трастового фонда для поддержки Украины, его начальная сумма составляет 250 миллионов. «Слово и дело» решило разобраться, сколько средств группа Банка предоставила своим странам-партнерам, начиная с 2018 года.

В группу Всемирного банка входят:

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), кредитующий страны со средним уровнем дохода и платежеспособные страны с низким уровнем дохода;

Международная ассоциация развития (МАР) — дает кредиты на льготных условиях самым бедным странам;

Международная финансовая корпорация (IFC) — предоставляет займы, гарантии и инвестирует в частные предприятия развивающихся стран;

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) — страхует политические риски для инвесторов и кредиторов развивающихся стран; Трастовые фонды.

В 2018 году группа Всемирного банка зарезервировала для стран-партнеров 74,27 млрд долларов, предоставила — 45,72 млрд долларов.

В 2019 году сумма зарезервированных средств составила 68,11 млрд долларов, предоставили — 49,4 млрд. В 2020 году для партнеров Всемирного банка было зарезервировано 83,55 млрд долларов, предоставили — 54,37 млрд.

В прошлом году группа Всемирного банка зарезервировала 98,83 млрд долларов, выделила — 60,6 млрд долларов.

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В этом году сумма зарезервированных средств составила 104,37 млрд долларов (выделено — 67,04 млрд): МБРР зарезервировал 33,07 млрд долларов (выделил 28,17 млрд), МАР — 37,73 млрд (выделил 21,21 млрд), IFC — 22,23 млрд (выделено 13,2 млрд), MIGA — 13,2 млрд (выделено 4,94 млрд), Трастовые фонды — 6,41 млрд (выделено 4,46 млрд).

В 2022 году крупнейшими заемщиками Международного банка реконструкции и развития стали: Индия (зарезервировано 3,9 млрд долларов), Индонезия (2,6 млрд), Колумбия (2,13 млрд), Марокко (1,83 млрд), Аргентина (1, 8 млрд), Турция (1,59 млрд), Филиппины (1,58 млрд), Украина (1,57 млрд), Ангола (1,31 млрд) и ЮАР (1,23 млрд).

У Международной ассоциации развития крупнейшие заемщики в этом году — Нигерия (2,4 млрд долларов), Бангладеш (2,16 млрд), Демократическая республика Конго (2,13 млрд), Эфиопия (1,9 млрд), Кения (1,8 млрд) ), Нигер (1,73 млрд), Уганда (1,72 млрд), Танзания (1,65 млрд), Мозамбик (1,29 млрд), Камерун (1,12 млрд).

Слово і Діло По материалам:

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