До конца года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 миллиарда — Finance.ua

До конца года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 миллиарда Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Всемирный банк планирует до конца 2022 года выделить Украине еще 1,7 миллиарда долларов.

Об этом в интервью Укринформу рассказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

«По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 миллиарда долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года», — сказала Бьерде.

Она отметила, что всего более 50 процентов всей экономической помощи, оказанной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.

Как сообщалось, Всемирный банк мобилизовал для Украины 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров.

Укрінформ По материалам:

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