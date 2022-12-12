До конца года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 миллиарда — Finance.ua
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До конца года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 миллиарда

Казна и Политика
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Всемирный банк планирует до конца 2022 года выделить Украине еще 1,7 миллиарда долларов.
Об этом в интервью Укринформу рассказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
«По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 миллиарда долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года», — сказала Бьерде.
Она отметила, что всего более 50 процентов всей экономической помощи, оказанной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.
Как сообщалось, Всемирный банк мобилизовал для Украины 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров.
По материалам:
Укрінформ
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