Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов — Finance.ua
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Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов

Казна и Политика
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Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов
Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов
Европейская комиссия выделила Украине новый транш в размере 1 млрд евро в рамках своей части ссуды «большой семерки» (G7), которая должна быть погашена за счет поступлений от обездвиженных государственных активов рф в ЕС.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
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С этой выплатой общий объем ссуд, предоставленных Еврокомиссией Украине в рамках этой макрофинансовой помощи с начала года, достигнет 4 млрд евро.
Сейчас идут переговоры с Украиной относительно графика последующих выплат.
Как добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, от ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
«Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. В общей сложности по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро», — написал Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что замороженные российские активы должны работать на благо нашего государства.
«И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины», — добавил он.
Напомним, Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов в рамках инициативы G7 ERA. Средства были направлены на приоритетные нужды госбюджета.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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