Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов — Finance.ua

Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов

Европейская комиссия выделила Украине новый транш в размере 1 млрд евро в рамках своей части ссуды «большой семерки» (G7), которая должна быть погашена за счет поступлений от обездвиженных государственных активов рф в ЕС.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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С этой выплатой общий объем ссуд, предоставленных Еврокомиссией Украине в рамках этой макрофинансовой помощи с начала года, достигнет 4 млрд евро.

Сейчас идут переговоры с Украиной относительно графика последующих выплат.

Как добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, от ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

«Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. В общей сложности по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро», — написал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что замороженные российские активы должны работать на благо нашего государства.

«И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины», — добавил он.

Напомним, Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов в рамках инициативы G7 ERA. Средства были направлены на приоритетные нужды госбюджета.

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