Украина получила от Британии 752 млн фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных активов рф — Finance.ua
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Украина получила от Британии 752 млн фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных активов рф

Казна и Политика
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Украина получила от Британии 752 млн фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных активов рф
Украина получила от Британии 752 млн фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных активов рф
Украина получила первый транш от Великобритании в £752 млн в рамках инициативы G7 ERA. Финансирование предоставляется на 30 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Украина получила первый транш от Великобритании в объеме 752 млн фунтов стерлингов (почти 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.
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Средства будут направлены на усиление украинской обороноспособности.
Напомним, 1 марта министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.
Денежные средства являются частью механизма ERA стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.
Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.
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Напомним, в феврале Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты разных видов. Стоимость пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долларов США.
Кроме того, в начале года Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.
По материалам:
Finance.ua
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