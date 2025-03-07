Украина получила от Британии 752 млн фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных активов рф — Finance.ua

Украина получила от Британии 752 млн фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных активов рф Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Украина получила от Британии 752 млн фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Великобритании в £752 млн в рамках инициативы G7 ERA. Финансирование предоставляется на 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Украина получила первый транш от Великобритании в объеме 752 млн фунтов стерлингов (почти 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.

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Средства будут направлены на усиление украинской обороноспособности.

Напомним, 1 марта министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.

Денежные средства являются частью механизма ERA стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Напомним, в феврале Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты разных видов. Стоимость пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долларов США.

Кроме того, в начале года Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.

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