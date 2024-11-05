Украина подписала соглашения со Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы — Finance.ua

Украина подписала соглашения со Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украина подписала соглашения со Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы

Украина подписала соглашения со Всемирным банком на $593 млн в рамках новой программы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое и кредитное соглашения к новому системному проекту в Украине „Программа кредитования с привязкой к результатов, Program-for-results“ (PforR) — „Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство“ (RISE)», — говорится в сообщении.

Финансовый пакет программы будет включать:

заем Международного банка реконструкции и развития (IBRD) на 283 млн долларов;

ссуду на 300 млн долларов по специальной программе для восстановления Украины и Молдовы кризисного фонда Международной ассоциации развития (IDA).

грант в размере 10 млн долларов США от Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины Всемирного банка (URTF).

«С начала полномасштабного вторжения усилиями группы Всемирного банка было мобилизовано более 50 млрд долларов для поддержки Украины, и программа RISE PforR является важным этапом нашей дальнейшей работы с партнерами по восстановлению и развитию частного сектора. Эта инициатива позволит поддержать до 20 тыс. малых и средних предприятий, будет способствовать созданию более 40 тыс. рабочих мест благодаря государственным программам поддержки бизнеса, а также усилит дерегуляционные усилия и работу по развитию цифровых сервисов для бизнеса», — отметила Свириденко.

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В частности, программа RISE будет сосредоточена на улучшении бизнес-среды и цифровых услуг для взаимодействия между государством и бизнесом, а также на улучшении доступа украинских МПБ к экспортным рынкам.

До конца 2024 года по результатам достижения предварительно определенных показателей программы Украина сможет получить 400 млн долларов США в общий фонд государственного бюджета.

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