Украина подписала соглашения со Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина подписала соглашения со Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы

Казна и Политика
77
Украина подписала соглашения со Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы
Украина подписала соглашения со Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы
Украина подписала соглашения со Всемирным банком на $593 млн в рамках новой программы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое и кредитное соглашения к новому системному проекту в Украине „Программа кредитования с привязкой к результатов, Program-for-results“ (PforR) — „Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство“ (RISE)», — говорится в сообщении.
Читайте также
Финансовый пакет программы будет включать:
  • заем Международного банка реконструкции и развития (IBRD) на 283 млн долларов;
  • ссуду на 300 млн долларов по специальной программе для восстановления Украины и Молдовы кризисного фонда Международной ассоциации развития (IDA).
  • грант в размере 10 млн долларов США от Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины Всемирного банка (URTF).
«С начала полномасштабного вторжения усилиями группы Всемирного банка было мобилизовано более 50 млрд долларов для поддержки Украины, и программа RISE PforR является важным этапом нашей дальнейшей работы с партнерами по восстановлению и развитию частного сектора. Эта инициатива позволит поддержать до 20 тыс. малых и средних предприятий, будет способствовать созданию более 40 тыс. рабочих мест благодаря государственным программам поддержки бизнеса, а также усилит дерегуляционные усилия и работу по развитию цифровых сервисов для бизнеса», — отметила Свириденко.
Читайте также
В частности, программа RISE будет сосредоточена на улучшении бизнес-среды и цифровых услуг для взаимодействия между государством и бизнесом, а также на улучшении доступа украинских МПБ к экспортным рынкам.
До конца 2024 года по результатам достижения предварительно определенных показателей программы Украина сможет получить 400 млн долларов США в общий фонд государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.