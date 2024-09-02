Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов — Минфин Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Всемирный банк утвердил проект LEARN на $415 млн для поддержки образования в Украине. Проект направлен на улучшение условий обучения и безопасности в школах в условиях кризиса.

Всемирный банк утвердил новый проект для Украины на сумму 415 млн долларов США, направленный на повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса. Об этом сообщили в Минфине.

Совет директоров Всемирного банка утвердил новый системный проект для Украины, использующий финансовый инструмент «Программа кредитования с привязкой к результатам (Program-for-results, PforR)» под названием «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN). Проект LEARN предусматривает финансирование в размере 415 млн долларов США.

Целью проекта LEARN является поддержка украинской системы образования путем: улучшения условий для преподавания и обучения через субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты; обеспечение учащихся, учителей и школьного персонала доступом к безопасным условиям для очного обучения и преподавания.

«Правительство имеет целью улучшить и сделать более безопасным образовательный процесс в условиях военного положения».

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.