Украина подписала соглашение об открытом море — Finance.ua

Украина подписала соглашение об открытом море
Украина подписала соглашение об открытом море

Украина подписала соглашение об открытом море
Украина подписала соглашение об открытом море, delo.ua
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подписал Соглашение об открытом море (BBNJ Agreement). Теперь Украина стала участницей нового международного механизма защиты океанических экосистем и устойчивого использования морских ресурсов в международных водах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Как отметил Соболев, это соглашение — это очередной важный шаг к европейскому будущему Украины.
«Мы подтверждаем, что вопрос сохранения океанов и морей является частью нашей европейской и мировой экологической интеграции. Наше расположение на Черном и Азовском морях делает вопросы морской безопасности и защиты экосистем стратегическими для страны и региона», — подчеркнул министр.

Что это даст

Подписание Соглашения об открытом море:
  • подтверждает проевропейский курс государства и поддержку ключевых дипломатических приоритетов Европейского Союза, в частности Франции, активно продвигающей этот документ на международном уровне;
  • способствует достижению целей Конвенции об охране биологического разнообразия, которая предусматривает сохранение 30% территорий и океанов к 2030 году;
  • согласовывается с Парижским климатическим соглашением в части обсуждения Blue Carbon — углерода, поглощаемого морскими экосистемами.
  • позволяет влиять на глобальные решения по охране морской среды;
  • открывает новые возможности для науки и разных отраслей экономики;
  • привлечет внимание мира к негативному влиянию, которое оказывает россия на окружающую среду Крыма и Черного моря.
Министр подчеркнул, что присоединение к Соглашению об открытом море — четкая демонстрация готовности Украины выполнять международные обязательства и участвовать в формировании глобальной политики охраны океанов вместе с нашими международными партнерами, несмотря на то, что у нашего государства нет выхода к открытому океану.

Справка Finance.ua:

В течение 120 дней, с момента подписания, все страны должны завершить процесс ратификации, после чего документ вступает в силу. Соглашение подписали уже 140 стран, из которых 54 подписанта ратифицировали его в своих национальных юрисдикциях.
Соглашение об открытом море было принято в 2023 году и является третьим имплементационным соглашением в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Его цель — создать единые глобальные правила охраны биоразнообразия на территории, охватывающей две трети Мирового океана. Соглашение предусматривает:
  • создание морских природоохранных территорий,
  • внедрение механизма оценки воздействия на окружающую среду,
  • справедливый доступ к генетическим ресурсам океана,
  • развитие научных исследований и передачи технологий.
