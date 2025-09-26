0 800 307 555
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Несмотря на небольшой рост, Украина сохраняет низкие позиции в рейтинге экономической свободы в мире.
По данным ежегодного рейтинга Economic Freedom of the World 2025 от Fraser Institute, Украина заняла 143 место среди 165 стран и территорий.
При этом рейтинг отображает данные за 2023 год, когда Украина уже жила в условиях полномасштабной войны. Авторы отмечают, что военные конфликты традиционно сопровождаются снижением уровня экономической свободы.
Напомним, что в рейтинге, опубликованном в 2024 году Украина была чуть ниже — на 150-й позиции.

Основные показатели

Экономическая свобода оценивается по пяти направлениям: размер правительства, верховенство права и защита собственности, доступ к надежным деньгам, свобода международной торговли и регулирование бизнеса и рынка труда.
В 2023 году Украина показала такую ​​динамику среди показателей рейтинга:
  • размер правительства: снижение с 5,83 до 5,80 (128-е место);
  • правовая система и права собственности: снижение с 4,58 до 4,57 (108-е место);
  • доступ к надежным деньгам: рост с 4,68 до 5,26 (143-е место);
  • свобода международной торговли: снижение с 6,05 до 5,99 (132-е место);
  • регулирование бизнеса и рынка труда: снижение с 4,67 до 4,58 (150 место).

Влияние войны

Авторы исследования отмечают, что полномасштабная война ограничивает экономические возможности и усиливает централизацию экономики.
«Уверенно можно сказать, что война вредит экономической свободе», — говорится в отчете.
По их словам, милитаризованные конфликты идут рядом с низким уровнем экономической свободы. Централизованные экономические модели чаще подвержены ведению войны против соседей.

Мировой контекст

Первое место в мире по уровню экономической свободы сохранил Гонконг, далее следуют Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и США. Самые худшие показатели зафиксированы у Венесуэлы, Зимбабве, Судана, Алжира, Ирана и Мьянмы.
В целом, средний уровень экономической свободы в мире снижается уже четвертый год подряд после пика 2019 года.
Напомним, в 2020 году Украина занимала 131 место в рейтинге Economic Freedom of the World. А в рейтинге экономической свободы фонда Heritage Украина была на 134 месте из возможных 180.
