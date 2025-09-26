В Великобритании судья впервые признал использование ИИ в судебном решении
Судья из Великобритании Кристофер МакНалл стал одним из первых судей, использовавших ИИ в своем решении. Он сообщил, что попросил чат-бот Microsoft Copilot проанализировать материалы в налоговом трибунале.
Об этом пишет The Sun.
Судье МакНаллу предстояло решить, предоставил ли налоговый орган копии деклараций, заявлений, внутренних документов и электронных писем своим иностранным коллегам.
Судья использовал ИИ для обобщения аргументов. Он сказал: «Это отдельный процедурный вопрос по управлению делом, рассматриваемый по предоставленным документам и без слушания.
Позиции сторон по вопросу, который я должен решить, полностью изложены в их письменных представлениях и других материалах, предоставленных мне".
Он отметил, что Старший президент трибуналов, лорд-судья Дингеманс, призвал судей максимально использовать «цифровые процессы».
Судья МакНалл добавил: «Я рассматриваю ИИ как такой инструмент, и это первое решение, в котором я решился его применить. Я использовал ИИ для обобщения документов, а не… для юридических исследований.
