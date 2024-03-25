Украина планирует продать два государственных банка — Finance.ua

Украина планирует продать два государственных банка Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украина планирует продать два государственных банка

Два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк , будут готовить к приватизации. До конца мая будет выбран консультант, который предложит комплексный план действий по продаже.

Об этом свидетельствует Меморандум по МВФ.

«Мы подготовим два системообразующих государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, к продаже путем выбора и назначения международно признанного финансового консультанта с использованием прозрачной процедуры до конца мая 2024 года и с участием Международной финансовой корпорации (IFC) как наблюдателя», — говорится в документе.

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Основным критерием для отбора станет международный опыт продажи финансовых учреждений. После этого консультант предложит комплексный план действий по продаже банков.

Также будет рассмотрен вопрос о том, следует ли обновить общую стратегию государственных банков в условиях военного положения и стратегии для отдельных государственных банков.

«В рамках подготовки к приватизации банков с контрольным пакетом государственной собственности мы рассмотрим и обновим проект закона 2012 года о приватизации государственных банков… и представим его в парламент до конца марта 2024 года», — говорится в Меморандуме.

Власти Украины также обязались, что все системные банки с контрольным пакетом государственной собственности будут подпадать под контроль Министерства финансов, а какие-либо несистемные банки, находящиеся в государственной собственности, не будут рекапитализироваться с использованием бюджетных ресурсов и будут переданы в Фонд гарантирования вкладов для принятия мер при нарушении пруденциальных требований (изменен постоянный структурный маяк)

Справка Finance.ua:

в августе 2023 г. НБУ принял решение о передаче Сэнс Банка (ранее Альфа-Банк) в собственность государства, поскольку его владельцами были российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;

Укргазбанк был национализирован в 2009 году;

всего в собственности государства в лице Минфина сейчас пять банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк, на которые приходится более половины активов системы.

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