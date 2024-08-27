Украина перешла на новый уровень учета долей ООО: стартовала система защиты от рейдерства — Finance.ua
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Украина перешла на новый уровень учета долей ООО: стартовала система защиты от рейдерства

Казна и Политика
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Украина перешла на новый уровень учета долей ООО: стартовала система защиты от рейдерства
Украина перешла на новый уровень учета долей ООО: стартовала система защиты от рейдерства
Национальный депозитарий Украины (НДУ) успешно завершил свою первую операцию по учету долей общества с ограниченной ответственностью (ООО). Теперь доли ООО «Кардсервис» зарегистрированы в системе НДУ.
Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Это стало возможно благодаря сотрудничеству с депозитарным учреждением «Универ Капитал», организовавшим эту операцию.
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Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов добавил, что это важный шаг в развитии корпоративных прав в Украине. Теперь владельцы ООО и ОДО могут выбирать, где вести учет своих долей — в государственном реестре или в депозитарии.
С марта 2024 года владельцы долей обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью имеют возможность перевести их учет в центральный депозитарий — ПАО «Национальный депозитарий Украины».
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Глава Комиссии по ценным бумагам пояснил, что после заключения договора с центральным депозитарием заявление о регистрации передают в Минюст. В свою очередь ведомство вносит изменения в ЕГР, а дата внесения информации в реестр становится датой начала учета.
«В этот день центральный депозитарий открывает счета обществу и участникам, относит доли в систему и отображает сведения об обременении долей», — добавил Магомедов.
По материалам:
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