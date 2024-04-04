В Украине заработала учетная система долей ООО и ОДО— НКЦБФР — Finance.ua
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В Украине заработала учетная система долей ООО и ОДО— НКЦБФР

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В Украине заработала учетная система долей ООО и ОДО— НКЦБФР
В Украине заработала учетная система долей ООО и ОДО— НКЦБФР
Отныне общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники могут перевести учет долей из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Отмечается, что система начала работу с марта 2024 года, новой услугой уже успело воспользоваться ООО «Шпола-Агро Индустри».

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«Внедрение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением. Одно лицо может объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий. Например, электронное собрание участников, актуальное в современных условиях», — подчеркнула член правления ПАО «НДУ» Марина Адамовская.
По данным регулятора, учет в системе НДУ это:
  • дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества;
  • гарантирование соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге);
  • действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам в долями общества (счет условного хранения (эскроу);
  • технологичный способ проведения электронного собрания участников общества;
  • новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление уведомлений через учетную систему);
  • консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.
Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список ненадежных инвестиционных проектов. В этот раз комиссия выявила еще 12 кейсов.
Президент Владимир Зеленский подписал принятый закон № 5865 о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках.
По материалам:
Mind
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