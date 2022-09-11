Ответы на часто задаваемые вопросы по автоматической регистрации ООО в «Дії» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ответы на часто задаваемые вопросы по автоматической регистрации ООО в «Дії»

Личные финансы
29
Ответы на часто задаваемые вопросы по автоматической регистрации ООО в «Дії»
Ответы на часто задаваемые вопросы по автоматической регистрации ООО в «Дії»
На портале «Дія» появилась возможность автоматической регистрации ООО. С новой услугой пользователи могут открыть собственное предприятие за несколько минут.
Команда Минцифры опубликовала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы относительно услуги.
Чем отличается автоматическая регистрация ООО от той, которая ранее была на портале?
Автоматическая регистрация ООО производится без участия госрегистратора и длится около 10 минут. В то время как с регистратором срок ожидания составляет ∼1 рабочий день.
Где найти выписку о регистрации ООО на портале Дія?
Она будет доступна в течение 3 рабочих дней со дня регистрации ООО.
После постановки вашего бизнеса на учет в налоговой и органах статистики выписку можно скачать в разделе Полученные документы на портале Дія.
Могу ли я внести изменения в учредители моего ООО через портал Дія?
Сейчас на портале Дія можно только зарегистрировать ООО и перейти на деятельность на основе модельного устава для юридических лиц.
Чтобы внести изменения в ООО, обратитесь в ЦПАУ.
Как найти заявление, модельный устав, структуру собственности, протокол участников собрания?
Документы о регистрации ООО хранятся в вашем личном кабинете на портале Дія:
  • нажмите Услуги;
  • далее Заказанные услуги;
  • далее Регистрация ООО на основе модельного устава;
  • далее Документы.

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.