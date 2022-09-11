Ответы на часто задаваемые вопросы по автоматической регистрации ООО в «Дії» — Finance.ua

Ответы на часто задаваемые вопросы по автоматической регистрации ООО в «Дії» Сегодня 16:29 — Личные финансы

Ответы на часто задаваемые вопросы по автоматической регистрации ООО в «Дії»

На портале «Дія» появилась возможность автоматической регистрации ООО. С новой услугой пользователи могут открыть собственное предприятие за несколько минут.

Команда Минцифры опубликовала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы относительно услуги.

Чем отличается автоматическая регистрация ООО от той, которая ранее была на портале?

Автоматическая регистрация ООО производится без участия госрегистратора и длится около 10 минут. В то время как с регистратором срок ожидания составляет ∼1 рабочий день.

Где найти выписку о регистрации ООО на портале Дія?

Она будет доступна в течение 3 рабочих дней со дня регистрации ООО.

После постановки вашего бизнеса на учет в налоговой и органах статистики выписку можно скачать в разделе Полученные документы на портале Дія.

Могу ли я внести изменения в учредители моего ООО через портал Дія?

Сейчас на портале Дія можно только зарегистрировать ООО и перейти на деятельность на основе модельного устава для юридических лиц.

Чтобы внести изменения в ООО, обратитесь в ЦПАУ.

Как найти заявление, модельный устав, структуру собственности, протокол участников собрания?

Документы о регистрации ООО хранятся в вашем личном кабинете на портале Дія:

нажмите Услуги;

далее Заказанные услуги;

далее Регистрация ООО на основе модельного устава;

далее Документы.

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