Украина ожидает ряд грантов и кредитов в мае — Finance.ua

Украина ожидает ряд грантов и кредитов в мае

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Украина ожидает ряд грантов и кредитов в мае

Министерство финансов Украины рассчитывает в мае на получение целого ряда кредитов и грантов и от стран-партнеров, и от международных финансовых организаций, но основной инструмент, на который возлагаются надежды — специальные права заимствования (SDR).

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Имеем большие ожидания по поводу того, что мы можем получить в ближайшее время от наших партнеров. Это $500 млн дополнительного гранта США, EUR150 млн от Германии, итальянцы согласовали новый кредит в EUR200 млн. Еще 1 млрд (канадских) долларов от Канады, которая согласовала такую сумму через административный счет МВФ. Эти средства ожидаем в ближайшее время», — сказал он.

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Марченко добавил, что Япония после переговоров подтвердила дополнительный кредит в $300 млн, получение которого также ожидается в мае.

По его словам, среди других ресурсов, на которые рассчитывает Минфин в этом месяце, новое финансирование Нидерландов, $200 млн первого транша кредита International Development Association Всемирного банка (ВБ) на $1 млрд, еще $100 млн от ВБ покрытия расходов по выплатам внутренне перемещенным лицам, а также $60 млн для покрытия социальных выплат.

«Британцы через мультидонорский трастовый фонд ВБ подтвердили дополнительную гарантию к тому, что они уже предоставили в размере $500 млн. По EUR10 млн ожидаем от Латвии и Литвы, а также Австрии, еще $10,5 млн — от Швейцарии, EUR20,5 млн — от Дании. Кроме того, Польша и Финляндия сейчас принимают решения относительно суммы и механизма помощи. Еще EUR20 млн — от Норвегии, также через трастовый фонд. Исландия в мае должна предоставить 470 тыс. евро», — отметил министр финансов.

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Он подчеркнул, что, кроме того, Европейский инвестиционный банк должен перепрофилировать действующие проекты на сумму почти 1,1 млрд евро, для чего ожидается решение Еврокомиссии, и возможно выделение кредита Францией.

«Но инструмент, на который мы возлагаем основные надежды, — это специальные права заимствования. Было письмо премьер-министра странам — потенциальным донорам, которые могут поделиться частью SDR. Речь шла о 10%. Сейчас мы работаем над механикой этого процесса», — отметил глава Минфина.

По его словам, дефицит госбюджета в апреле составил 89,7 млрд грн по сравнению с 80,6 млрд грн в марте. В доходах общего фонда 76,2 млрд грн грантовая помощь составила 22 млрд грн.

Комментируя озвученный МВФ необходимый объем поддержки $5 млрд в месяц и финансирование дефицита в апреле, Марченко признал, что средств поступило недостаточно, однако проблему, как и в марте, удалось снять за счет управления ликвидностью.

Справка Finance.ua:

Украина из-за полномасштабной войны, которую начала РФ, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: к концу 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов;

источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 3 мая являются военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Так, на 3 мая 2022 года общая сумма финансирования государственного бюджета составляла 298 404 млн грн, или 10 032 млрд долларов. Из этой суммы больше всего выделил Национальный банк Украины — 2 393 млн долларов, или 70,000 млн гривен.



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