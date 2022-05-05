Донорская конференция для Украины собрала $6,5 млрд — Finance.ua

В Варшаве в ходе Конференции доноров для помощи Украине собрано 6,5 млрд долларов.
Об этом во время оглашения итогов конференции по задекларированным средствам для Украины от правительств иностранных стран, международных организаций и частных корпораций заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Я только что получил итоговую сумму и я очень счастлив озвучить, что мы все вместе собрали 6,5 млрд долларов», — заявил польский премьер под аплодисменты присутствующих на конференции.
Цель конференции — сбор средств на растущие гуманитарные нужды Украины. Польша и Швеция, таким образом, хотят поощрить своих партнеров совместно реагировать на сложную гуманитарную ситуацию в Украине. Партнеры мероприятия — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского Совета Шарль Мишель.