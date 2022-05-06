За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи — Finance.ua
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За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи

Сегодня 10:32Казна и Политика
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За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощиЗа все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила более 12 миллиардов долларов помощи.
Его слова передает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.
Он подчеркнул, что речь идет о вооружении и финансовой помощи и призвал международных партнеров активно поддерживать страну.
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Напомним, Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа для сбора средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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