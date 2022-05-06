За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи — Finance.ua

За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи

Сегодня 10:32 — Казна и Политика

За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила более 12 миллиардов долларов помощи.

Его слова передает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Он подчеркнул, что речь идет о вооружении и финансовой помощи и призвал международных партнеров активно поддерживать страну.

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Напомним, Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа для сбора средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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