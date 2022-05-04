НБУ назвал источники финансирования государственного бюджета в период войны — Finance.ua

НБУ назвал источники финансирования государственного бюджета в период войны

Сегодня 17:04 — Казна и Политика

НБУ назвал источники финансирования государственного бюджета в период войны

Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 по 3 мая являются военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Об этом сообщает Национальный банк Украины, ссылаясь на данные Министерства финансов.

Так, по состоянию на 3 мая 2022 года, общая сумма финансирования государственного бюджета составляет 298 404 млн грн, или 10 032 млрд долларов. Из этой суммы больше всего выделил Национальный банк Украины — 2 393 млн долларов, или 70,000 млн гривен.

Военные облигации обеспечили поступления в размере 2 221 млн. долларов, или 65,105 млн. гривен. Международный валютный фонд выделил украинскому государственному бюджету — 1 397 млн долл., или 41,263 млн грн. Всемирный банк — 997 млн дол. (29,738 млн грн.).

Европейский союз выделил 792 млн долл., включая грант 120 млн евро (25,754 млн грн). Европейский инвестиционный банк обеспечил поступление в размере 703 млн. дол. (21,062 млн. грн).

Благодаря США государственный бюджет Украины обогатился 486 млн долл. (14,208 млн грн). Франция помогла Украине в сумме 331 млн дол. (9,698 млн. грн). Канада выделила грант в размере 236 млн дол. (6,908 млн. грн). Германия выделила 161 млн. дол. (4,75 млн грн). Италия выделила грант в размере 123 млн дол. (3,649 млн. грн). Великобритания помогла наполнить украинский бюджет в размере 98 млн дол. (2,867 млн грн). Швеция — 50 млн дол. (1,463 млн. грн).

Дания, Норвегия и Автрия выделили гранты в размере 23, 22, 11 млн долларов. (681, 629, 307 млн грн) соответственно. Литва и Латвия выделили по 5 млн. дол. (155 млн грн), а Исландия — 0,5 млн дол. (14 млн грн), включая гран размером 460 тыс. евро.

Справка Finance.ua:

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