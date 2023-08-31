Украина отсудила у китайской компании $8 млн из-за некачественного ремонта дорог, ожидается решение апелляционного суда — Finance.ua

Украина отсудила у китайской компании $8 млн из-за некачественного ремонта дорог, ожидается решение апелляционного суда Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Украина отсудила у китайской компании $8 млн из-за некачественного ремонта дорог, ожидается решение апелляционного суда

Минюст выиграл три дела против китайской компании Xinjiang Communications Construction Group на общую сумму свыше $8 млн.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Подрядчик должен был ремонтировать трассы Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка и Киев-Харьков-Довжанский, но не уложился в сроки, поэтому контракты расторгли.

После почти четырех лет рассмотрения 18 августа суд города Урумчи (Китай) принял сторону Украины по трем делам по искам китайской государственной строительной корпорации к «Укравтодору» — на данный момент Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины (ГАВРИУ).

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«Средства по гарантиям выполнения в размере $8,5 млн и $3,85 млн должны быть высвобождены и возвращены соответственно „Укравтодору“ и Всемирному банку, как только решения суда вступят в законную силу», — сообщила Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции.

28 августа 2023 года XCCG подала апелляцию на решение суда. Решение апелляционного суда ожидается в конце 2023 года.

Напомним, «Укравтодор» и китайский подрядчик подписали два контракта на условиях FIDIC в октябре 2017 года. XCCG обязывалась улучшить условия безопасности движения на трассе М-12 (Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка) и провести реконструкцию и капремонт трассы М-03 (Киев-Харьков-Довжанский).

Оба контракта предусматривали предоставление китайским подрядчиком около $8,5 млн гарантий на выполнение и около $3,85 на возврат авансового платежа от Bank of China.

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В декабре 2018 года «Укравтодор» расторг контракт на реконструкцию трассы Киев-Харьков-Довжанский, поскольку подрядчик так и не приступил к работе, а в июне 2019-го — другой контракт по автодороге М-12, поскольку подрядчик на тот момент выполнил всего 1% работ вместо 70% от запланированных графиком.

После этого Укравтодор направил китайскому банку запросы на взыскание по указанным гарантиям. «Однако для уклонения от возврата средств китайский подрядчик обратился в суд», — говорится в сообщении.

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