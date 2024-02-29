Украина опустилась в рейтинге мягкой силы, но остается в лидерах среди стран, за которыми больше всего следят — Finance.ua

Украина опустилась в рейтинге мягкой силы, но остается в лидерах среди стран, за которыми больше всего следят Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Украина опустилась в рейтинге мягкой силы, но остается в лидерах среди стран, за которыми больше всего следят

В 2023 году Украина заняла 44-е место в Глобальном индексе мягкой силы (Global Soft Power Index), опустившись на 7 позиций по сравнению с прошлым годом. В то же время, в прошлом году Украина была четвертой страной, за новостями которой наиболее внимательно следил мир.

Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на Brand Ukraine.

На второй год вторжения общий балл мягкой силы снизился на 1,2 пункта, приведя к откату Украины до 44 позиции индекса. Несмотря на это, Украина сохранила глобальную видимость, став 16-й наиболее узнаваемой страной мира.

Среди достижений Украины в 2023 году отмечены значительные успехи в сфере медиа и коммуникаций. По этому параметру страна поднялась на 14 позиций, достигнув 31 места в рейтинге.

Украина стала четвертой страной, за новостями которой следит мир, и заняла 23 место по уровню влияния на международной арене.

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В то же время репутация Украины за год большой войны вернулась к уровню 2021 года. В частности, страна получила более низкие баллы в категориях «Бизнес и торговля», «Культурное наследие», «Управление», «Образование и наука» и «Люди и ценности».

Напомним, в 2022 году Украина продемонстрировала беспрецедентный рост отметки своей мягкой силы, поднявшись на 14 позиций до 37 места в рейтинге. Для сравнения, в 2021 году Украина в целом занимала 61 позицию, а по уровню влиятельности находилась на 45 месте.

Справка Finance.ua:

Глобальный индекс мягкой силы (Global Soft Power Index) — это международное исследование восприятия национальных брендов, ежегодно проводимое консалтинговым агентством Brand Finance. В 2023 году организаторы опросили более 150 000 респондентов из 193 стран;

Индекс оценивает мягкую силу стран по таким показателям: бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление и устойчивое развитие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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