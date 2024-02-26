Рейтинг отраслей, в которых хотят работать украинцы (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг отраслей, в которых хотят работать украинцы (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Рейтинг отраслей, в которых хотят работать украинцы (инфографика)

«OLX Работа» провела внутреннее исследование, чтобы определить отрасли с высоким уровнем конкуренции среди кандидатов на работу и установить ожидаемую зарплату в этих сферах.

С результатами платформа по поиску работы поделилась с Ain.Ua.

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Отмечается, что самый высокий уровень конкуренции — в сфере «Строительство/облицовочные работы». В этой области на одно объявление в среднем — 60 откликов, а средняя з.п. составляет 26 858 гривен.

На втором месте — категория «Начало карьеры/Студенты», где количество лиц, претендующих на одну вакансию, составляет 57 откликов. Средняя зарплата — 17 866 гривен.

Инфографика: OLX

Третью строчку занимает сфера «Реклама/дизайн/PR». На одно объявление в этой области приходится 40 откликов. Средняя заработная плата — 15 125 гривен.

Какие отрасли еще в перечне:

Клининг, домашний персонал — 30 откликов на одно объявление. Средняя з.п. — 12 680 грн;

Охрана, безопасность — 30 откликов. Средняя з.п. — 15 634 грн;

Административный персонал, HR, секретариат — 28 откликов. Средняя з.п. — 18 501 грн;

Логистика, склад, доставка — 27 откликов. Средняя з.п. — 24 354 грн;

Производство, рабочие специальности — 24 отклика. Средняя з.п. — 20 215 грн;

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 20 откликов. Средняя з.п. — 16 224 грн;

Розничная торговля, продажи, закупки — 19 откликов. Средняя з.п. — 16 696 грн.

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