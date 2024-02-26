Рейтинг отраслей, в которых хотят работать украинцы (инфографика) — Finance.ua
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Рейтинг отраслей, в которых хотят работать украинцы (инфографика)

Личные финансы
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Рейтинг отраслей, в которых хотят работать украинцы (инфографика)
Рейтинг отраслей, в которых хотят работать украинцы (инфографика)
«OLX Работа» провела внутреннее исследование, чтобы определить отрасли с высоким уровнем конкуренции среди кандидатов на работу и установить ожидаемую зарплату в этих сферах.
С результатами платформа по поиску работы поделилась с Ain.Ua.
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Отмечается, что самый высокий уровень конкуренции — в сфере «Строительство/облицовочные работы». В этой области на одно объявление в среднем — 60 откликов, а средняя з.п. составляет 26 858 гривен.
На втором месте — категория «Начало карьеры/Студенты», где количество лиц, претендующих на одну вакансию, составляет 57 откликов. Средняя зарплата — 17 866 гривен.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Третью строчку занимает сфера «Реклама/дизайн/PR». На одно объявление в этой области приходится 40 откликов. Средняя заработная плата — 15 125 гривен.

Какие отрасли еще в перечне:

  • Клининг, домашний персонал — 30 откликов на одно объявление. Средняя з.п. — 12 680 грн;
  • Охрана, безопасность — 30 откликов. Средняя з.п. — 15 634 грн;
  • Административный персонал, HR, секретариат — 28 откликов. Средняя з.п. — 18 501 грн;
  • Логистика, склад, доставка — 27 откликов. Средняя з.п. — 24 354 грн;
  • Производство, рабочие специальности — 24 отклика. Средняя з.п. — 20 215 грн;
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 20 откликов. Средняя з.п. — 16 224 грн;
  • Розничная торговля, продажи, закупки — 19 откликов. Средняя з.п. — 16 696 грн.
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По материалам:
Ain.Ua
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