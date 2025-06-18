Украина определит список стран, с которыми разрешено иметь двойное гражданство — Finance.ua

Украина определит список стран, с которыми разрешено иметь двойное гражданство Сегодня 17:10

Украина определит список стран, с которыми разрешено иметь двойное гражданство

Украина определит перечень стран, гражданство которых несовместимо с украинским.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук, передает «Интерафакс-Украина».

Закон прямо запрещает множественное гражданство с государствами, не признающими территориальную целостность Украины. Речь не только о россии и беларуси, но и о союзниках россии — в частности, Эритрее и Северной Корее. Эти страны либо не поддержали резолюцию ООН по Украине в 2022 году, либо прямо отрицают ее суверенитет.

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Кабинет Министров должен утвердить список стран, с гражданством которых украинцам разрешено иметь множественное гражданство. По словам Кравчук, это могут быть страны ЕС и Большой семерки.

Хотя в Конституции указано, что в Украине существует единственное гражданство, закон не противоречит этой норме.

«На территории Украины человек будет гражданином Украины независимо от того, сколько паспортов у него есть. В Украине у него есть права и обязанности гражданина Украины. Остальные паспорта на это не влияют», — объяснила Кравчук.

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Депутат Владимир Вятрович считает, что закон может повлиять на демографическую ситуацию в стране. Он позволяет украинцам, выехавшим за границу и получающим другое гражданство, не терять украинского.

Это позволит сохранить связь с миллионами украинцев, живущих за пределами государства, и создаст предпосылки для их возвращения. Также государство сможет и дальше работать с этими людьми, даже если у них есть несколько гражданств.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства. Предполагается, что иностранное гражданство можно будет приобретать с сохранением украинского. А право на украинский паспорт, согласно законопроекту, получат иностранные граждане.

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