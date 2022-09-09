Украина обратилась к МВФ с запросом о новой программе: на что пойдут деньги — Finance.ua

Украина обратилась к МВФ с запросом о новой программе: на что пойдут деньги Сегодня 09:15

Новая программа с МВФ необходима Украине для покрытия дефицита и макроэкономической стабильности. МВФ может кредитовать страны в состоянии войны.

Об этом сообщается в заявлении заместителя главы НБУ Сергея Николайчука.

«В начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом о создании новой программы кредитования. По нашему мнению, ее основными целями должны стать покрытие разрыва платежного баланса, обеспечение макроэкономической стабильности в стране и продолжение структурных реформ, в том числе нацеленных на обретение Украиной статуса члена ЕС», — сказал он.

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По его словам, в настоящее время продолжаются активные консультации между органами государственной власти в Украине и экспертами МВФ. «Мы также знаем, что внутри МВФ сейчас идут оживленные дискуссии по поводу того, какой именно формат программы наиболее подходит для Украины», — добавил Николайчук.

Замглавы НБУ выразил надежду, что «в ближайшее время будут официальные сообщения о форматах поддержки со стороны МВФ».

Николайчук также опроверг расхожее мнение о том, что МВФ не может кредитовать страны в состоянии войны. «Поэтому это не помеха для запуска программы», — сказал он.

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Напомним, Кабинет министров переформировал рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом, созданную в 2020 году. Группа будет готовить новую программу с МВФ.

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