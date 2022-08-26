Украина начала готовить новую программу с МВФ — Finance.ua
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Украина начала готовить новую программу с МВФ

Казна и Политика
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Украина начала готовить новую программу с МВФ
Украина начала готовить новую программу с МВФ
Кабинет Министров переформировал рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом, созданную в 2020 году. Группа будет готовить новую программу с МВФ.
Об этом свидетельствует постановление от 23 августа 2022 г. № 942.
Согласно решению, возглавляет группу правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. В группу вошли представители Минфина, НБУ, Минюста, «Нафтогаза», Минэнерго и других ведомств.
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Группа получила задачу «разработки основных параметров будущей совместной с МВФ Программы сотрудничества».
Помимо определения основных параметров программы группа также пропишет «обязательства украинской стороны».
Согласно решению, глава рабочей группы может принять решение о проведении заседания в режиме реального времени (онлайн) с использованием соответствующих технических средств, в частности через Интернет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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