Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина — Finance.ua

Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина

В Министерстве финансов рассчитывают получить от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе как минимум больше, чем Украина должна заплатить Фонду по долгам.

Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

«Вопрос суммы я не хочу озвучивать, потому что это некорректно. То, что хотим мы — это, конечно, очень хорошо. Но важнее то, что могут нам предоставить. Это вопрос компромиссов, договоренностей и вообще наличия программы», — отметил он.

По его словам, пока нет понимания, что это будет за программа, поэтому сложно сказать, какие будут условия. Не исключено, что это может быть программа без условий.

«Нам главное, чтобы с нами пошли в программу, потому что это не просто о средствах. Это еще и о сигнале вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером», — добавил Марченко.

Он также напомнил об идее перечисления Украине квот специальных прав заимствований, распределенных в прошлом году МВФ между странами для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Однако из-за определенных технических сложностей, по словам министра, с точки зрения имплементации пока нет реальных шагов.

Справка Finance.ua:

Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду о создании новой специальной программы финансирования;

Украина рассчитывает на около $20 млрд от Международного валютного фонда. Новую программу желательно начать уже в ноябре, сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.



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