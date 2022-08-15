Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина — Finance.ua
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Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина

Казна и Политика
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Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина
Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина
В Министерстве финансов рассчитывают получить от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе как минимум больше, чем Украина должна заплатить Фонду по долгам.
Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.
«Вопрос суммы я не хочу озвучивать, потому что это некорректно. То, что хотим мы — это, конечно, очень хорошо. Но важнее то, что могут нам предоставить. Это вопрос компромиссов, договоренностей и вообще наличия программы», — отметил он.
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По его словам, пока нет понимания, что это будет за программа, поэтому сложно сказать, какие будут условия. Не исключено, что это может быть программа без условий.
«Нам главное, чтобы с нами пошли в программу, потому что это не просто о средствах. Это еще и о сигнале вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером», — добавил Марченко.
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Он также напомнил об идее перечисления Украине квот специальных прав заимствований, распределенных в прошлом году МВФ между странами для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Однако из-за определенных технических сложностей, по словам министра, с точки зрения имплементации пока нет реальных шагов.

Справка Finance.ua:

  • Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду о создании новой специальной программы финансирования;
  • Украина рассчитывает на около $20 млрд от Международного валютного фонда. Новую программу желательно начать уже в ноябре, сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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