Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом — Finance.ua
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Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом

Казна и Политика
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Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом
Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом
Украина заинтересована во введении новой программы с Международным валютным фондом. Однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе дискуссии, организованной Киевской школой экономики.
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«МВФ нет опыта внедрения макроэкономических программ в ситуациях, в которых мы находимся сейчас. Они не до конца понимают, как в текущих условиях можно в среднесрочном периоде сбалансировать наш бюджет, учитывая, что огромные расходы расходов на оборону», — сказал Николайчук.
По его словам, нужно принимать решения, выходящие за пределы стандартных рецептов. «И мы пока видим, что внутри фонда нет готовности идти на такие смелые шаги», — сказал он.
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«На сегодняшний день это ключевая проблема, которую без определенного давления на основных стейкхолдеров МВФ, политического давления, которое может происходить и через избирателей этих основных стейкхолдеров, вряд ли мы сможем достичь положительного результата», — добавил замглавы НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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