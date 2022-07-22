Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом — Finance.ua

Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом

Украина заинтересована во введении новой программы с Международным валютным фондом. Однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

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«МВФ нет опыта внедрения макроэкономических программ в ситуациях, в которых мы находимся сейчас. Они не до конца понимают, как в текущих условиях можно в среднесрочном периоде сбалансировать наш бюджет, учитывая, что огромные расходы расходов на оборону», — сказал Николайчук.

По его словам, нужно принимать решения, выходящие за пределы стандартных рецептов. «И мы пока видим, что внутри фонда нет готовности идти на такие смелые шаги», — сказал он.

«На сегодняшний день это ключевая проблема, которую без определенного давления на основных стейкхолдеров МВФ, политического давления, которое может происходить и через избирателей этих основных стейкхолдеров, вряд ли мы сможем достичь положительного результата», — добавил замглавы НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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