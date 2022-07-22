Украина договаривается с МВФ о возможности пересмотра графика выплат по долгу — Finance.ua

Украина договаривается с МВФ о возможности пересмотра графика выплат по долгу Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Украина договаривается с МВФ о возможности пересмотра графика выплат по долгу

Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.

Об этом рассказал правительственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца в ходе обсуждения, организованного Центром экономической стратегии.

«Мы общаемся с МФО тоже, но там сугубо юридически могут быть другие подходы... Думаем в этом направлении», — сказал он.

Буца уточнил, что в случае Международного валютного фонда без таких действий при продолжении всех выплат Украина по итогам года перечислит Фонду больше средств, чем получит от него даже с учетом полученных после начала полномасштабной войны 1,4 млрд долларов.

Читайте также Украина официально просит кредиторов перенести выплаты по внешнему долгу

По его словам, есть два основных варианта решения проблемы: либо кто-то из членов G7 готов заместить эти выплаты, либо МВФ увеличивает финансирование Украины через новую программу.

В то же время правительственный уполномоченный объяснил, что начать новую программу сложно, поскольку крайне сложно сделать макропрогноз на срок ее действия.

«Общаемся с МВФ, каким может быть решение. Пока рано говорить, какие будут варианты... Видим проблему оттока, но не можем сказать, что у нас есть какое-то решение, о котором публично можем сообщить», — отметил Буца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.