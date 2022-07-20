Украина официально просит кредиторов перенести выплаты по внешнему долгу — Finance.ua

Украина официально просит кредиторов перенести выплаты по внешнему долгу Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Украина официально просит кредиторов перенести выплаты по внешнему долгу

Правительство опубликовало постановление, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам — на один год.

Об этом говорится в правительственных постановлениях № 805 и № 806, опубликованных на правительственном портале.

Относительно еврооблигаций Минфину поручено договориться с кредиторами о переносе даты погашения на 24 месяца.

Если держатели облигаций не согласятся на такие изменения, правительство планирует обслуживать долги согласно действующим условиям выпуска евробондов. Если же согласятся, процентный доход по облигациям будет дальше начисляться по предусмотренным проспектом эмиссии ставкам. При этом на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный доход.

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Вместе эти выплаты образуют сумму дохода держателей, которая рассчитывается Минфином и не может превышать 3 млрд долларов (совместно для всех облигаций в долларе) и 300 млн евро (для всех облигаций в евро).

Такие изменения правительство хочет согласовать до 15 августа. Выплаты по облигациям 2018 года, которые нужно провести до 1 августа, осуществят не ранее проведения держателями облигаций голосования по изменениям в условия их выпуска, или не позже истечения льготного периода осуществления платежей (грейс-периода).

Относительно ВВП-варрантов правительство хочет договориться о ряде изменений к условиям выплат по ним.

Во-первых, предлагается, чтобы в отчетном 2023 базовая сумма не превышала 0,5% ВВП в текущих ценах. Ранее предполагалось, что до 2025 года максимальный размер выплат по этому инструменту ограничивался 1% ВВП, а после — без ограничений с учетом темпов роста экономики.

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Также в условия выпуска предлагают включить возможность Украины в течение 2024-2027 годов выкупить свои деривативы полностью или частично по цене, равной совокупной условной сумме варрантов под выкуп. Если в эти годы должны производиться какие-либо выплаты, то цена выкупа увеличивается на сумму этих выплат.

Срок обращения варрантов продолжается не один год. Таким образом, последним отчетным годом становится 2039 год, а конечной датой — дата выплаты, приходящаяся на 2041 год.

Выплата по государственным деривативам, подлежащая уплате 31 мая 2023 года, отсрочивается до 1 августа 2024 года.

За разрешение на изменение условий держателям деривативов предложат плату за согласие. Ее будет рассчитывать Минфин, при этом сумма не может превышать 215 млн долларов. Плата за согласие производится 1 августа 2024 года.

Если Украина не выплатит плату за согласие, держатели получают право требовать от государства выкупа принадлежащих им деривативов по цене совокупной условной суммы выкупаемых деривативов.

Как и в случае с облигациями, в случае несогласования изменений Украина продолжит платить по долгам согласно действующим договоренностям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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