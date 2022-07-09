Украина должна отсрочить выплаты по госдолгу: советник Зеленского предложил два варианта — Finance.ua

Украина должна отсрочить выплаты по госдолгу: советник Зеленского предложил два варианта Сегодня 12:04 — Казна и Политика

Украина должна отсрочить выплаты по госдолгу: советник Зеленского предложил два варианта

Украина должна отсрочить все выплаты по внешнему госдолгу. Рынок ждет объявления по этому поводу, и это не означает дефолт.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«С моей точки зрения, мы должны торпедировать этот вопрос, мы должны поставить на паузу все наши выплаты по внешним долгам», — сказал он.

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По его словам, есть две возможности это сделать.

«Первая возможность — сказать, что мы даем отсрочку на определенный период времени, скажем, на два года, а затем начнем обслуживание наших внешних долгов. Вторая возможность — сказать, что мы не выплачиваем и ставим на паузу все наши выплаты, но не даем четкого временного ориентира. После того, как война закончится, мы берем еще два года, и после этого начинаем обслуживание и погашение наших внешних долгов», — сообщил Устенко.

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Как отметил советник Зеленского, через два года после войны экономика сможет вернуться на довоенный уровень, после чего начнутся выплаты.

«Я думаю, что и первый, и второй вариант рабочие, и надо над этим активно работать. К слову, рынок, по моему мнению, уже ожидает, что мы должны сделать объявление по этому поводу», — сообщил он и добавил, что "это будет расценено как реструктуризация нашего долга, а не дефолт.

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