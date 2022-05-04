Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году почти на 12 млрд грн — Finance.ua

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году почти на 12 млрд грн
Министерство финансов Украины в апреле повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 11,84 млрд грн по сравнению с апрельским прогнозом — до 584,1 млрд грн.
Как свидетельствует прогноз на начало мая на сайте ведомства, самая большая сумма выплат приходится на апрель-июнь этого года — 167,94 млрд грн, тогда как в июле-сентябре она прогнозируется на уровне 147,31 млрд грн, в октябре-декабре — 133,51 млрд грн.