Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году почти на 12 млрд грн — Finance.ua

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году почти на 12 млрд грн

Сегодня 20:26 — Казна и Политика

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году почти на 12 млрд грн

Министерство финансов Украины в апреле повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 11,84 млрд грн по сравнению с апрельским прогнозом — до 584,1 млрд грн.

Как свидетельствует прогноз на начало мая на сайте ведомства, самая большая сумма выплат приходится на апрель-июнь этого года — 167,94 млрд грн, тогда как в июле-сентябре она прогнозируется на уровне 147,31 млрд грн, в октябре-декабре — 133,51 млрд грн.

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Выплаты по внутреннему долгу в 2022 году Минфин увеличил на 13,97 млрд грн, до 454,92 млрд грн, по внешнему — сократил на 2,14 млрд грн, до 129,18 млрд грн.

Согласно данным Минфина, в месячном исчислении самая большая сумма выплат приходилась на февраль — 75,78 млрд грн, а также май — 61,79 млрд грн.

При этом министерство на 22,53 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году — до 423,44 млрд грн.

В 2024 году министерство ожидает выплаты в размере 352,63 млрд грн.

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