В апреле госбюджет получил более 75 миллиардов — Finance.ua

В апреле госбюджет получил более 75 миллиардов

Сегодня 10:16 — Казна и Политика

В апреле госбюджет получил более 75 миллиардов

В апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 миллиарда.

Об этом сообщил Минфин.

Больше всего средств принесли следующие налоги и сборы:

налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров — 15,6 млрд;

налог на доходы физических лиц и военный сбор — 9,7 млрд;

налог на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров — 7,9 млрд.

За январь-апрель 2022 года расходы государственного бюджета составили 558,1 млрд, в том числе общего фонда госбюджета — 523,3 млрд или 77,7% от плана.

За первые 4 месяца 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 157,2 млрд при плане в 317,1 млрд.

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