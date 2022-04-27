Украина не планирует прекращать обслуживание госдолга — глава НБУ

Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Украина не планирует прекращать обслуживание госдолга — глава НБУ

Международные резервы Украины на 22 апреля составили почти $27 млрд, они находятся на таком же уровне, как в начале войны.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил в интервью изданию Euromoney

Произошло это, прежде всего, благодаря поддержке международных финансовых институтов, которая превысила $4 млрд, объяснил он.

Шевченко отметил, что большинство сделок на валютном рынке сейчас совершается с участием НБУ из-за вынужденного введения ограничений. Украина тратит свои резервы в основном на обеспечение критического импорта.

Еще одна статья расходов по резервам — обслуживание госдолга, которое Украина не прекращала и не планирует прекращать. Шевченко назвал это «единственно правильной стратегией».

Глава НБУ также сообщил, что курс доллара на черном рынке сегодня не слишком отличается от официального, зафиксированного в начале войны: 33 грн за доллар против 29,25 грн. В первые дни после российского вторжения он достигал 39-40 грн.

Объем депозитов в банках с начала войны до 22 апреля вырос на 83,6 млрд грн, в частности, гривневые депозиты физлиц увеличились на 21,6%.

Шевченко считает, что у украинских банков достаточный запас качественных активов и доступ к инструментам рефинансирования. Получив в первые дни войны бланковое рефинансирование на год на сумму 32,3 млрд грн, на сегодняшний день они уже досрочно погасили большую сумму, задолженность сейчас составляет 9 млрд грн.

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