Украина не планирует прекращать обслуживание госдолга — глава НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина не планирует прекращать обслуживание госдолга — глава НБУ

Сегодня 13:04Казна и Политика
11
Украина не планирует прекращать обслуживание госдолга — глава НБУУкраина не планирует прекращать обслуживание госдолга — глава НБУ
Международные резервы Украины на 22 апреля составили почти $27 млрд, они находятся на таком же уровне, как в начале войны.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил в интервью изданию Euromoney.
Произошло это, прежде всего, благодаря поддержке международных финансовых институтов, которая превысила $4 млрд, объяснил он.
Читайте также
Шевченко отметил, что большинство сделок на валютном рынке сейчас совершается с участием НБУ из-за вынужденного введения ограничений. Украина тратит свои резервы в основном на обеспечение критического импорта.
Еще одна статья расходов по резервам — обслуживание госдолга, которое Украина не прекращала и не планирует прекращать. Шевченко назвал это «единственно правильной стратегией».
Место для вашей рекламы
Глава НБУ также сообщил, что курс доллара на черном рынке сегодня не слишком отличается от официального, зафиксированного в начале войны: 33 грн за доллар против 29,25 грн. В первые дни после российского вторжения он достигал 39-40 грн.
Объем депозитов в банках с начала войны до 22 апреля вырос на 83,6 млрд грн, в частности, гривневые депозиты физлиц увеличились на 21,6%.
Шевченко считает, что у украинских банков достаточный запас качественных активов и доступ к инструментам рефинансирования. Получив в первые дни войны бланковое рефинансирование на год на сумму 32,3 млрд грн, на сегодняшний день они уже досрочно погасили большую сумму, задолженность сейчас составляет 9 млрд грн.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита
По материалам: The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.