МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины до 86% ВВП из-за войны — Finance.ua
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МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины до 86% ВВП из-за войны

Сегодня 17:05Казна и Политика
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МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины до 86% ВВП из-за войны
Валовой государственный долг Украины в 2022 году в результате вторжения россии увеличится до 86,2% ВВП после снижения до 49% ВВП в прошлом году.
Об этом свидетельствует прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно ему, в последующие годы госдолг будет оставаться на этом новом высоком уровне из-за резкого расширения дефицита госбюджета и падения ВВП.
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В частности, по итогам 2023 года МВФ ожидает госдолг Украины на уровне 78% ВВП, 2024 — 78,7% ВВП, 2025 — 82,9% ВВП, 2026 — 88,7% ВВП и в 2027 году — 92,3% ВВП.
Как сообщалось, Фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на 35% и пока воздерживается от оценок его динамики в последующие годы из-за большой неопределенности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Інтерфакс-Україна
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